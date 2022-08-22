Натомість кремлівський диктатор їх дуже боїться. Про це на стрімі, який транслював 24 канал, сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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НАТО може вступити у війну

США та Велика Британія заявили, що витік радіації на Запорізькій АЕС буде розцінюватися як напад на країни НАТО. Відтак може бути застосована 5 стаття, яка означатиме вступ альянсу у війну.

У Пентагоні мріють, щоб якийсь уламочок російської бомби чи ракети впав на якийсь шматочок території, яку покриває 5 стаття НАТО. В Польщі, Латвії чи то Румунії. Тоді вони відчують можливість відігратися по всій програмі,

– сказав Піонтковський.

Він наголосив: хід війни змогли змінити 16 систем HIMARS, які США передали Україні. "А якщо застосувати усю конвенційну міць – вони просто спопелять це російське угрупування за декілька годин", – переконаний публіцист. Ба більше, ядерної зброї Захід вже не боїться, адже запевнив путіна, що той отримає аналогічну відповідь.

Як наголосив Піонтковський, світові лідери стали спокійніше говорити про 5 статтю. Це протилежна лінія крикам Саллівана та Столтенберга про те, що найважливіше завдання НАТО не "відбити російську агресію", а "не допустити ескалації конфлікту", – наголосив Піонтковський.

путін у відчаї

Наразі у путіна безвихідне становище, сказав публіцист. Глава кремля дуже потребує переговорів та припинення вогню.

Єдине, за що він чіпляється зараз – отримати передишку на зиму. Тоді він зможе продати шматок Херсонської та Запорізької областей як перемогу. У жодному разі не можна підписувати жодних угод. Чисто фізичне заморожування призупинить бої, і путінський режим протримається ще декілька місяців,

– вважає російський публіцист.

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