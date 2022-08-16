Однак люди у США, які ухвалюють рішення про масштаби та номенклатуру військової допомоги Україні, розуміють, "хто є хто". Про це під час стріму 24 каналу ексклюзивно сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Всередині адміністрації Байдена зберігає свою позицію корисний путіну ідіот – наш улюблений помічник з нацбезпеки Джейк Салліван. Йому не вдається нав'язувати свій курс. Але дещо у нього виходить, хапаючи за рукава Блінкена та Остіна. Він намагається обмежити військову допомогу Україні,

– сказав Піонтковський.

Зокрема, залишаються чинними формально оголошені обмеження щодо дальності ракет HIMARS. Про 300-кілометрові наразі не мовиться. Та навколо цього питання наразі ведеться гостра боротьба.

"Нещодавно був сильний виступ справжнього друга України Курта Волкера, який зіграв видатну роль у 2015 – 2017 роках, коли він був спеціальним представником США по Україні. Він зривав спроби Меркель та Макрона нав'язати Україні путінську інтерпретацію Мінських угод", – зауважив публіцист. Волкер наголосив: є серйозні підстави, аби Україна нарешті отримала далекобійні ракети.

Салліван не приховує своєї мотивації

За словами Піонтковського, він штучно модифікує чудову формулу Остіна. Варто згадати, наскільки потужно 25 квітня у Києві він відповів на питання про цілі США у війні: "Перемога України, повне відновлення її територіальної цілісності та ослаблення росії до тієї міри, щоб вона більше ніколи не змогла повторити подібну агресію".

Натомість Салліван "розмиває" цю позицію, говорячи про те, що ключові завдання:

не допустити поразки України; не допустити ескалації конфлікту, не вступити у зіткнення з росією, запобігти Третій світовій війні.

Яким жахливим цинізмом для українців звучать ці слова. Адже путін допустив ескалацію вже до рівня геноциду українського народу,

– наголосив Піонтковський.

"Не допустити ескалації" з вуст Саллівана, пояснив російський публіцист, означає обмежити зусилля України та Заходу протистояти нелюдському задуму путіна. "Але загалом цей маховик військової допомоги розвивається правильно", – резюмував він.

Допомога Україні від США: останні новини

Сполучені Штати продовжують надавати безпрецедентну підтримку Україні у війні з росією. Так, Вашингтон надасть пряму бюджетну підтримку на суму 4,5 мільярда доларів.

Крім того, США анонсували новий пакет військової допомоги, який має закрити критичні потреби у сфері безпеки. За даними Міноборони США, він передбачає значну кількість додаткових боєприпасів, зброї та обладнання.

Очільник Пентагону Ллойд Остін наголосив: США разом за партнерами продовжать підтримувати Україну доти, доки це буде необхідно.

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