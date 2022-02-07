Долгосрочное присутствие: НАТО может разместить войска в Восточной Европе на длительный срок

Из-за угрозы российского вторжения в Украину НАТО начало стягивать свои войска в страны Восточной Европы. В Альянсе считают, что это удержит Кремль от продвижения на Запад.

В то же время, войска могут оставить и на постоянной основе. Такую идею высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 24 канал.

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То есть, даже после того, как Владимир Путин отведет свои войска от границы Украины, бойцы НАТО могут остаться на месте. Пока такой вариант еще рассматривают.

Мы рассматриваем более долгосрочные корректировки нашей позиции, нашего присутствия в восточной части альянса. Окончательное решение по этому поводу еще не принято, но в настоящее время внутри НАТО идет процесс,

– сказал Столтенберг.

Министры обороны стран НАТО могут обсудить этот вопрос на встрече 16 – 17 февраля.

Генсек добавил, что Россия хочет, чтобы НАТО было меньше у ее границ, но своими действиями она получает обратное.

"Наши развертывания носят оборонительный и пропорциональный характер. Они посылают четкий сигнал: НАТО сделает все необходимое для защиты и защиты всех союзников. В то же время диалог с Россией еще более важен для поиска политического решения. Мы готовы выслушать их опасения… Но НАТО не пойдет на компромисс в отношении основных принципов", – подчеркнул он.

Страны усиливают восточный фланг НАТО

Пентагон заявил, что отправит своих военных в Германию, Польшу и Румынию, чтобы усилить восточный фланг НАТО. Так, в польском Жешуве, всего в 70 километрах от Украины, 5 февраля приземлились первые американские военные. Речь идет о бойцах 82-й воздушно-десантной дивизии.

В течение двух дней военные продолжали прибывать в Польшу. Всего в стране будут размещены 1700 американских служащих.

Кстати, 4 февраля бойцы 18-го воздушно-десантного корпуса США прибыли в Германию на военном самолете. Они приземлились в Висбадене. Там военные должны создать штаб для поддержки десантников, которые впоследствии будут переброшены в Польшу.

Также известно, что Германия отправит свой военный контингент в Литву, а Великобритания – в Польшу.

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Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же, международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.