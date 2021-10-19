Военные тренируются защищать территории Альянса с помощью ядерного оружия. Об этом говорится в заявлении на официальном сайте НАТО.

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К учениям привлечены десятки самолетов. Среди них – как обычные боевые самолеты, так и заправщики, разведчики и истребители, оснащенные ядерным оружием. В организации подчеркнули, что мероприятие призвано обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания НАТО

С учетом ухудшения условий безопасности в Европе надежный и единый ядерный альянс имеет решающее значение,

– говорится в заявлении.

Эти учения НАТО – секретные

По данным издания DW, во время учений, вероятно, отрабатывают применение американских ядерных бомб типа B61. По неподтвержденной информации их хранят на военной авиабазе Геди, что на севере Италии. Отметим, что в НАТО не сообщают о конкретном месте проведения маневров.

Где расположен город Геди: смотрите на карте

В то же время военные эксперты рассказали, что в ходе маневров участники учений будут транспортировать американское ядерное оружие из подземных хранилищ и прикреплять его к истребителям. Впрочем, при тренировочных полетах не предполагается использование бомб.

Высадка российского десанта в оккупированном Крыму

Накануне Россия осуществила массовую высадку тактического десанта в Крыму. Государство-агрессор проводит на оккупированном полуострове масштабные командно-штабные учения. К ним привлекли около 8 тысяч военных и около 350 единиц вооружения и военной техники.

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