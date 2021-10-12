В этом документе "Россия предстает в качестве подлинной империи зла". Об этом сообщил постоянный представитель украинской делегации в ПА Егор Чернев.
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ПА НАТО призвала поддержать вступление Украины в Альянс
ПА НАТО призвала правительства и парламенты стран Альянса поддержать усилия Украины по ускорению ее вступления в НАТО и приняла жесткую антироссийскую резолюцию. Все важные правки украинской делегации были учтены,
– рассказал Чернев.
Он пояснил, что считает резолюцию настолько жесткой, что "если перевести его с дипломатического языка на человеческий, то Россия предстает в ней в качестве подлинной империи зла". В частности в резолюции:
- "Россия признана непосредственной угрозой евроатлантической безопасности";
- "ее обвиняют в нарушении международного права, агрессии против соседей, дезинформации, политических убийствах, вмешательстве в выборы и внутренние дела других стран, гибридной войне против Запада, военных провокациях";
- "использовании коррупции как инструмента в международной политике и других преступлениях".
Именно для сдерживания России в Парламентской ассамблее призвали ввести против страны "дополнительные санкции и использовать все возможные дипломатические и экономические рычаги".
Также Егор Чернев заверил, что "ни одного" бизнеса по старинке "с Россией быть не может". Переговоры возможны только тогда, когда Россия изменит свою политику и начнет придерживаться норм международного права.
Этот документ будет учитываться в штаб-квартире Альянса и в правительствах стран при принятии решений.
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