У цьому документі "Росія постає в якості справжньої імперії зла". Про це повідомив постійний представник української делегації в ПА Єгор Чернєв.

До теми Вислані дипломати Росії при НАТО були неоголошеними співробітниками розвідки, – Столтенберг

ПА НАТО закликала підтримати вступ України в Альянс

ПА НАТО закликала уряди та парламенти країн Альянсу підтримати зусилля України щодо прискорення її вступу до НАТО та ухвалила жорстку антиросійську резолюцію. Усі важливі правки української делегації були враховані,

– розповів Чернєв.

Він пояснив, що вважає резолюцію настільки жорсткою, "що якщо перекласти її з дипломатичної мови на людську, то Росія постає в ній у якості справжньої імперії зла". Зокрема у резолюції:

"Росія визнана безпосередньою загрозою євроатлантичній безпеці";

"її звинувачують у порушенні міжнародного права, агресії проти сусідів, дезінформації, політичних вбивствах, втручанні у вибори та внутрішні справи інших країн, гібридній війні проти Заходу, військових провокаціях";

"використанні корупції як інструменту у міжнародній політиці та інших злочинах".

Саме для стримування Росії у Парламентській асамблеї закликали ввести проти країни "додаткові санкції та використати всі можливі дипломатичні та економічні важелі".

Також Єгор Чернєв запевнив, що "жодного "бізнесу по-старому" з Росією бути не може". Переговори можливі тільки тоді, коли Росія змінить свою політику та почне дотримуватися норм міжнародного права.

Цей документ враховуватиметься у штаб-квартирі Альянсу та в урядах країн при ухваленні рішень.

Останні новини про вступ України в НАТО