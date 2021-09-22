Міністр закордонних справ зазначив, що сторони вже мали відверту розмову з цього приводу. Про це він повідомив під час ефіру на власній сторінці у фейсбуці.

Читайте також Без України НАТО буде слабшим, – Зеленський зустрівся зі Столтенбергом в Нью-Йорку

"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але ми маємо відверту розмову з НАТО, що інтеграція не може бути нескінченною", – сказав дипломат.

Процес розтягнувся та розтягнувся непристойно довго. Все має мати свою визначеність і чіткість. І НАТО, і Україна переконані, що роблять одне одного сильнішим,

– додав Дмитро Кулеба.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський нещодавно впевнено заявив, що Україна готова бути в ЄС та НАТО. Натомість вони без неї втрачатимуть свої позиції.

Вступ України в НАТО: що відомо

У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.

Альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей у червні 2020 року. Втім, країна спершу має отримати ПДЧ.

Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці. Своєю чергою Джо Байден підтримує євроатлантичні прагнення нашої держави.

Кулеба розповів про процес надання Україні ПДЧ у НАТО: дивіться відео