Міністр закордонних справ зазначив, що сторони вже мали відверту розмову з цього приводу. Про це він повідомив під час ефіру на власній сторінці у фейсбуці.
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"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але ми маємо відверту розмову з НАТО, що інтеграція не може бути нескінченною", – сказав дипломат.
Процес розтягнувся та розтягнувся непристойно довго. Все має мати свою визначеність і чіткість. І НАТО, і Україна переконані, що роблять одне одного сильнішим,
– додав Дмитро Кулеба.
Вступ України в НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- Альянс визнав Україну учасником Програми розширених можливостей у червні 2020 року. Втім, країна спершу має отримати ПДЧ.
- Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці. Своєю чергою Джо Байден підтримує євроатлантичні прагнення нашої держави.
Кулеба розповів про процес надання Україні ПДЧ у НАТО: дивіться відео