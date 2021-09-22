Міністр закордонних справ зазначив, що сторони вже мали відверту розмову з цього приводу. Про це він повідомив під час ефіру на власній сторінці у фейсбуці.

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"Немає розуміння, коли Україна отримає ПДЧ. Але ми маємо відверту розмову з НАТО, що інтеграція не може бути нескінченною", – сказав дипломат.

Процес розтягнувся та розтягнувся непристойно довго. Все має мати свою визначеність і чіткість. І НАТО, і Україна переконані, що роблять одне одного сильнішим,
– додав Дмитро Кулеба.

Вступ України в НАТО: що відомо

Кулеба розповів про процес надання Україні ПДЧ у НАТО: дивіться відео