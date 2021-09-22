Министр иностранных дел отметил, что у сторон уже был откровенный разговор по этому поводу. Об этом он сообщил во время эфира на своей странице в фейсбуке.

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"Нет понимания, когда Украина получит ПДЧ. Но мы имеем откровенный разговор с НАТО, что интеграция не может быть бесконечной", – сказал дипломат.

Процесс растянулся и растянулся неприлично долго. Все должно иметь свою определенность и четкость. И НАТО, и Украина убеждены, что делают друг друга сильнее,
– добавил Дмитрий Кулеба.

Вступление Украины в НАТО: что известно

Кулеба рассказал о процессе предоставления Украине ПДЧ в НАТО: смотрите видео