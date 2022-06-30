НАТО намерено перевооружить Украину современным оружием, – Столтенберг

НАТО поможет Украине перейти с советского оружия на современное для борьбы с российской агрессией. Страны Альянса рассматривают широкий список вооружения натовского образца для Украины.

Столтенберг ответил, получит ли Украина западные танки

Об этом в Мадриде во время итоговой пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает 24 канал. Он заявил, что у стран Альянса нет списка с видами вооружения, поставки которого в Украину исключены.

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Отвечая на вопрос о возможных поставках в Украину боевых танков западного образца, Столтенберг заявил, что члены НАТО поддерживают передачу более современного вооружения, в том числе западного.

Столтенберг отметил, что НАТО должно помочь Украине перейти на современное оружие натовского образца.

НАТО сейчас имеет задачу помочь Украине с переходом на современное вооружение натовского образца. И конечно, у нас нет списка оборудования, которое мы исключаем из этого,

– заявил генсек НАТО.

Он добавил, что в НАТО рассматривают широкий список вооружения натовского образца и "это и является месседжем этого саммита".

Страны Запада до этого отказывались предоставить Украине танки

Западные партнеры оказывают военную помощь Украине, отправляя много видов вооружения, чтобы наша страна могла сдерживать российских оккупантов.

В то же время страны Запада отказывались поставлять Украине танки западного образца и самолеты. Это подтвердил президент Франции Эммануэль Макрон, который заявил, что страны Запада имеют договоренность не предоставлять Украине штурмовые самолеты и танки.

Основная причина заключается в том, что Запад хочет избежать втягивания в войну с Россией. Именно из-за опасений конфликта с Россией в НАТО отвергли призыв Украины закрыть воздушное пространство над Украиной.

Также следует добавить, что в Конгресс США внесли законопроект, предусматривающий обучение украинских летчиков-истребителей. Конгрессмен Адам Кинзингер не исключает, что США в конце концов предоставят самолеты, о которых просит Украина.

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