НАТО отправляет в Литву разведывательные самолеты, чтобы наблюдать за российскими войсками

НАТО решило отправить в Литву самолеты наблюдения воздушной системы предупреждения и управления AWACS. Они будут наблюдать за военной активностью россиян вблизи границ Североатлантического союза.

Самолеты AWACS будут базироваться в Шяуляе. Это не секрет, поскольку официальное сообщение размещено на сайте НАТО.

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Первый самолет уже в Литве

Первый из двух самолетов прибыл на базу в Литве 28 сентября. AWACS способны обнаруживать вражеские самолеты и ракеты, системы ПВО и многое другое на расстоянии более 400 километров, что делает их ключевым средством для раннего предупреждения для НАТО.

Агрессивная война России против Украины усилила наше внимание безопасности в регионе Балтийского моря. Наши системы AWACS могут обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии сотен километров, что делает их ключевым средством для раннего предупреждения для НАТО. Спасибо Литве за принятие самолета. Это важный вклад в нашу общую безопасность,

– заявил исполняющий обязанности официального представителя НАТО Дилан Уайт.

Скоро AWACS начнет новую миссию

Для поддержки самолета в Шяуляй в Литве направили около 150 военнослужащих. В ближайшие дни системы AWACS приступят к разведывательным полетам над территорией Североатлантического союза. Планируется, что миссия будет длиться несколько недель.

С февраля 2022 года системы AWACS НАТО уже совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

Следует отметить, что в ответ на войну России против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса, используя истребители, самолеты-разведчики и танкеры. А после ударов российских беспилотников по территории НАТО США на прошлой неделе направили в Румынию еще четыре истребителя F-16 для усиления миссии по воздушному патрулированию.