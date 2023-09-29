Літаки AWACS базуватимуться в Шяуляї. Це не секрет, оскільки офіційне повідомлення розміщене на сайті НАТО.

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Перший літак вже у Литві

Перший з двох літаків прибув на базу у Литві 28 вересня. AWACS здатні виявляти ворожі літаки й ракети, системи ППО та багато іншого на відстані понад 400 кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО.

Агресивна війна Росії проти України посилила нашу увагу до безпеки в регіоні Балтійського моря. Наші системи AWACS можуть виявляти літаки та ракети на відстані сотень кілометрів, що робить їх ключовим засобом раннього попередження для НАТО. Дякую Литві за прийняття літака. Це важливий внесок у нашу спільну безпеку,

– заявив виконувач обов'язків офіційного представника НАТО Ділан Уайт.

Скоро AWACS розпочнуть нову місію

Для підтримки літака до Шяуляю у Литві направили близько 150 військовослужбовців. Найближчими днями системи AWACS розпочнуть розвідувальні польоти над територією Альянсу. Планується, що місія триватиме кілька тижнів.

Довідка. З лютого 2022 року системи AWACS НАТО вже здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.

Варто зазначити, що у відповідь на війну Росії проти України НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу, використовуючи винищувачі, літаки-розвідники та танкери. А після ударів російських безпілотників по території НАТО, США минулого тижня направили до Румунії ще чотири винищувачі F-16 для посилення місії з повітряного патрулювання.