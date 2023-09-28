Єнс Столтенберг 28 вересня прибув з неанонсованим візитом до Києва, де зустрівся з президентом Зеленським. Під час пресконфереції генсек НАТО, зокрема, прокоментував мовчазну реакцію Альянсу на падіння російських дронів або їх уламків у Румунії та Польщі, передає 24 Канал.

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"Вони не навмисно"

У вересні в Румунії тричі поспіль знаходили на своїй території залишки безпілотників країни-агресорки. Втім, щоразу НАТО обмежувалося заявами про те, що не має доказів того, що Росія навмисно порушила повітряний простір країни – члена Альянсу.

І цього разу Столтенберг не спромігся на іншу відповідь.

У нас немає ознак того, що це було навмисною атакою на країну-союзника НАТО,

– заявив генсек.

Водночас він наголосив, що Альянс реагує на такі випадки зміцненням свого східного кордону, зокрема перекиданням до Румунії додаткової кількості винищувачів, аби ті патрулювали її повітряний простір.

Дронові прильоти у Румунії