Єнс Столтенберг 28 вересня прибув з неанонсованим візитом до Києва, де зустрівся з президентом Зеленським. Під час пресконфереції генсек НАТО, зокрема, прокоментував мовчазну реакцію Альянсу на падіння російських дронів або їх уламків у Румунії та Польщі, передає 24 Канал.
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"Вони не навмисно"
У вересні в Румунії тричі поспіль знаходили на своїй території залишки безпілотників країни-агресорки. Втім, щоразу НАТО обмежувалося заявами про те, що не має доказів того, що Росія навмисно порушила повітряний простір країни – члена Альянсу.
І цього разу Столтенберг не спромігся на іншу відповідь.
У нас немає ознак того, що це було навмисною атакою на країну-союзника НАТО,
– заявив генсек.
Водночас він наголосив, що Альянс реагує на такі випадки зміцненням свого східного кордону, зокрема перекиданням до Румунії додаткової кількості винищувачів, аби ті патрулювали її повітряний простір.
Дронові прильоти у Румунії
- 4 вересня під час атаки Росії Ізмаїльського порту ворожі "Шахеди" впали в Румунії. Спочатку у Бухаресті все заперечували, втім, згодом там зазначили, що знайшли фрагменти дронів.
- 9 вересня Міноборони Румунії повідомило, що військові знайшли ще одні уламки безпілотника.
- 13 вересня у країні знову знайшли уламки безпілотників країни-агресорки. МЗС Румунії викликало керівника російської дипломатичної місії. Там назвали дії Росії безвідповідальною ескалацією та закликали припинити регулярні атаки проти українського населення та цивільної інфраструктури.