Такое заявление сделал исполняющий обязанности заместителя генсека НАТО Борис Рюге во время парламентской ассамблеи НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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НАТО не будет тренировать бойцов ВСУ на территории Украины

Конечно, можно привести аргументы, что тренировать украинские войска в Украине было бы более эффективно, но союзники решили этого не делать. Европейский Союз решил это не делать,

– говорит заместитель генсека.

По его словам, вместо этого будет продолжено обучение за пределами Украины. Он говорит, что такое решение принято из-за рисков возможных последствий для всего НАТО: "В этой ситуации отдельные союзники должны всегда помнить, что их действия могут иметь последствия для всего Альянса".

Интересно, что на днях Le Monde писало, что из-за тревожной перспективы ухода США от Украины, европейцы снова рассматривают сценарий военного вмешательства в войну в Украине. Отмечалось, что так возможно достичь прекращения огня. Издание писало, что сделать это могут как с помощью западных войск, так и частных военных кампаний.