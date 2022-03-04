НАТО не сможет откупиться от Украины, – Зеленский об отказе в "закрытии неба"

В НАТО отказались устанавливать полетную зону над Украиной. Владимир Зеленский считает, что Североатлантический альянс не сможет просто так откупиться за это решение.

Президент отметил, что уже не знает, кого НАТО сможет защитить, сообщает 24 канал. Более того, способны ли они защитить даже свои страны – государства-члены объединения.

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Президент подчеркнул, что НАТО уже не сможет искупить свою вину другими вещами. "От нас вы не сможете откупиться литрами топлива за литры нашей крови", – отметил Зеленский.

По его словам, кровь украинцев пролита не только за Украину. "За нашу общую Европу, свободу и будущее", – объяснил президент.

Зеленский обратился к украинцам: смотрите видео

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