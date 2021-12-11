НАТО не пойдет на компромиссы с Россией по присоединению Украины к Альянсу, – Столтенберг

Вступление Украины в НАТО – это не вопрос компромисса с Россией. Это вопрос украинцев и стран Альянса.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. 10 декабря он провел совместную пресс-конференцию с новым немецким канцлером Олафом Шольцем.

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НАТО не пойдет на компромиссы с Россией

Во время брифинга 10 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг ответил на вопросы журналистов о позиции Альянса касаемо отношений с Россией. Особенно в разрезе недавних заявлений из Кремля, что НАТО должно "отозвать" свое обещание Украине в 2008 году по ее вступлению в блок.

Мы собираемся сесть и поговорить с Россией, но не идти на компромисс по поводу права каждой нации в Европе выбирать свой собственный путь,

– сказал Столтенберг.

И добавил, что позиция Альянса по отношению к Украине остается неизменной:

30 союзников (стран НАТО – 24 канал) должны решить, когда Украина будет готова присоединиться к их линии, и никто другой.

Столтенберг особо подчеркнул, что выбор суверенной страны для участия или неучастия в любом механизме безопасности – это право этой страны, закрепленное во многих международных документах. Которые, заметим, подписывала и Россия.

Уместно напомнить, что:

Президент США Джо Байден заявил в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским 9 декабря, что членство Украины в НАТО – это вопрос только Киева и Альянса.

А 10 декабря президент Зеленский сказал журналистам, что в вопросе вступления в НАТО важно только мнение народа Украины. Хотя на пути в Альянс есть препятствия.

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