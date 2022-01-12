НАТО не собирается "возвращать время назад" по требованию России

Кремль под руководством Владимира Путина вынес в международную дипломатическую повестку дня странное требование. Там хотят, чтобы США предоставили юридические гарантии, что НАТО не будет расширяться.

Преимущественно, конечно, речь о невключении в Альянс Украины и Грузии, которые давно туда стремятся. Но пока, несмотря на напряженные переговоры по этому поводу, Запад выражает четкое "нет" таким требованиям России.

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"Назад не собираемся": США о возвращении НАТО к границам 1997 года

Россия нагло требует, чтобы НАТО вернулось к своим границам 1997 года.

Мол, расширение Альянса на Восток (а после 1997 в НАТО вошли многие страны – аж 14 из 30, среди которых Польша, Чехия, Литва, Эстония и так далее) – это страшная угроза для Кремля.

Вот, например, заявление замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова: НАТО должно "собирать манатки и возвращаться на границы 1997 года".

Это требование очевидно бессмысленно. Однако оно (а также и несколько "упрощенный" его вариант о дальнейшем нерасширении НАТО, то естьГрузии и прочих) является темой серьезного разговора на переговорах в формате США – Россия и Россия – НАТО, которые продолжаются в Швейцарии.

И вот 11 января из НАТО прозвучал один из вариантов ответа на требования России, которые Кремлю приходится слушать все чаще.

Представительница Соединенных Штатов Америки при НАТО Джулианна Смит, как написал в твиттере корреспондент нидерландского Trouw Кристоф Шмидт, во время телефонного брифинга в Брюсселе заявила: "Альянс не собирается возвращать время назад".

Также она отметила: "В ходе консультаций стало кристально ясно, что ни один союзник в НАТО не желает сдвинуться с места или вести переговоры по политике открытых дверей". То есть НАТО будет оставаться открытым для всех стран.

Следует также обратить внимание, что в преддверии переговоров НАТО с Россией (состоятся 12 января) США и Украина согласовали позиции. Тем временем среди украинцев поддержка вступления страны в НАТО и ЕС постоянно растет.

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