Об этом сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 21 ноября в Мадриде. По его словам, Альянс может только повышать уровень самозащиты.
К теме Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом: детали резолюции
"НАТО пока не планирует вводить в небе Украины бесполетную зону", – заявил Столтенберг.
Украина должна защищаться сама
По словам Столтенберга, НАТО и союзники поддерживают Украину. Однако прямого противостояния с Россией не хотят.
НАТО вместе с союзниками и партнерами – не часть конфликта. То, что мы делаем – поддерживаем украинскую самозащиту. Украина должна сама себя защищать – так записано в хартии ООН – и мы как партнеры помогаем им воплощать это право в жизнь, – подчеркнул генсек.
Обратите внимание – обращение Зеленского на Парламентской ассамблее НАТО: смотрите видео
Российские обстрелы Украины: последние новости
- В результате ракетных обстрелов Харьковщины погибла прокурор Елена Маслич. Женщина документировала факты вооруженной злости России. У нее остался несовершеннолетний сын.
- Оккупанты 21 ноября атаковали Херсон. Они попали в объекты гражданской инфраструктуры. Погиб 1 человек, еще 3 ранены.
- В ночь на 17 ноября россияне обстреляли Запорожскую область. Они попали в человеческие дома. Известно о 10 погибших.