Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу 21 листопада у Мадриді. За його словами, Альянс може лише підвищувати рівень самозахисту.
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"НАТО поки що не планує вводити в небі України безпольотну зону", – заявив Столтенберг.
Україна повинна захищатися сама
За словами Столтенберга, НАТО і союзники підтримують Україну. Проте безпосереднього протистояння з Росією не хочуть.
НАТО разом із союзниками та партнерами – не частина конфлікту. Те, що ми робимо – підтримуємо український самозахист. Україна повинна сама себе захищати – так записано у хартії ООН – і ми, як партнери, допомагаємо їм втілювати це право у життя, – наголосив генсек.
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