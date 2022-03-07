НАТО не закроет небо над Украиной, потому что отвечает "за собственное население", – Берлин
Источник:Укринформ
На закрытие воздушного пространства над Украиной НАТО не пойдет. Об этом еще раз решили заявить в Германии.
Мол, это будет означать вступление в военный конфликт с Россией, который поставит под угрозу жизнь миллионов европейцев. Так говорила 6 марта глава германского МИД Анналена Бербок.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
НАТО не закроет небо в Украине, потому что бережет жизнь "миллионов европейцев"
Если НАТО закроет воздушное пространство над Украиной, "это означает, что самолеты Альянса будут стрелять в российские самолеты". Такую позицию озвучила немецкая министерша.
Это означает прямое участие НАТО в конфликте. А у нас есть ответственность за защиту собственного населения,
– заявила Анналена Бербок.
Поэтому, мол, "надо сохранять холодную голову", ведь НАТО ответственно за жизнь миллионов европейцев, и не может рисковать, чтобы война в Украине перекинулась на другие страны и превратилась в третью мировую.К слову. Об упреках президента Зеленского Бербок знает: они, мол, "поражают прямо в сердце". Да что нам с этого? Пока Германия нас европейцами, очевидно, не считает, наши украинские сердца поражают российские бомбы.
Позиция Германии по предоставлению оружия Украине
- Бербок сказала, что события последних дней показали, что для Путина нет красных линий, поэтому НАТО должно усилить свои восточные границы. Однако Германия поддерживает передачу Польшей Украине самолетов.
- Относительно передачи оружия Украине непосредственно от Германии Бербок сказала так: не обо всех договоренностях нужно говорить в публичном пространстве.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!