НАТО не закроет небо над Украиной, потому что отвечает "за собственное население", – Берлин

На закрытие воздушного пространства над Украиной НАТО не пойдет. Об этом еще раз решили заявить в Германии.

Мол, это будет означать вступление в военный конфликт с Россией, который поставит под угрозу жизнь миллионов европейцев. Так говорила 6 марта глава германского МИД Анналена Бербок.

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НАТО не закроет небо в Украине, потому что бережет жизнь "миллионов европейцев"

Если НАТО закроет воздушное пространство над Украиной, "это означает, что самолеты Альянса будут стрелять в российские самолеты". Такую позицию озвучила немецкая министерша.

Это означает прямое участие НАТО в конфликте. А у нас есть ответственность за защиту собственного населения,

– заявила Анналена Бербок.

Поэтому, мол, "надо сохранять холодную голову", ведь НАТО ответственно за жизнь миллионов европейцев, и не может рисковать, чтобы война в Украине перекинулась на другие страны и превратилась в третью мировую.

Позиция Германии по предоставлению оружия Украине

Бербок сказала, что события последних дней показали, что для Путина нет красных линий, поэтому НАТО должно усилить свои восточные границы. Однако Германия поддерживает передачу Польшей Украине самолетов.

Относительно передачи оружия Украине непосредственно от Германии Бербок сказала так: не обо всех договоренностях нужно говорить в публичном пространстве.

Об упреках президента Зеленского Бербок знает: они, мол, "поражают прямо в сердце". Да что нам с этого? Пока Германия нас европейцами, очевидно, не считает, наши украинские сердца поражают российские бомбы.

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