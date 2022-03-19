НАТО обеспечит поставки в Украину комплексов ПВО: свои системы передаст Словакия

Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot.

Об этом 18 марта сообщило нидерландское Министерство обороны. Сообщается, что Словакия передаст Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300, если она получит замену.

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Словакии предоставят новую противовоздушную оборону

Сообщается, что Германия и Нидерланды разместят системы ПВО Patriot в районе авиабазы ​​Слиач в центральной Словакии с середины апреля.

"Сегодня принято окончательное решение о том, что система будет развернута. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. Словакия граничит с Украиной. Зенитный ракетный комплекс Patriot встанет на дежурство с середины апреля",

– говорится в сообщении военного ведомства Нидерландов.

В четверг 17 марта министр обороны Словакии Ярослав Надь на совместной пресс-конференции с американским коллегой Ллойдом Остином заявил, что Словакия передаст Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300, если получит ей замену.

Я понимаю, в чем сейчас нуждается Украина. Все мы стараемся помогать Украине, чем можем. Но я министр обороны Словакии и должен прежде всего удовлетворять потребности словацкой обороны,

– отметила Надь.

Ранее Польша предлагала направить в Украину истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны советского производства, но также в обмен на более современные американские самолеты F-16. В Пентагоне пришли к выводу, что передача этих самолетов Украине не принесет существенной пользы Киеву.

Пока нам нужно оружие для ПВО, – советник главы МВД