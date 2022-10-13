Антидроновые станции и дополнительные системы ПВО: что Украина получит от союзников из НАТО

После того как Россия несколько дней массированно обстреливала украинские города, страны-члены НАТО решили оказать военную помощь Украине. Главный акцент страны НАТО сделали на усилении ПВО Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о предоставлении новой помощи Украине на брифинге после заседания министров обороны Альянса. Украина получит антидронные системы и дополнительные установки ПВО.

Приоритетом в военной помощи Украины теперь будут системы ПВО, - генсек НАТО

Украина получит антидронные системы

Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО передаст Украине оборудование для борьбы с беспилотниками . Решение НАТО обусловлено тем, что в последние недели Россия очень часто применяет дроны-камикадзе иранского производства. По данным ГУР МО, Россия заказала в Иране 2 тысячи 400 "шахидов".

В списке оружия, которое Украина получит от НАТО, есть средства для глушения беспилотников российского и иранского производства. Речь идет о сотне станций и другом оборудовании.

Столтенберг подчеркнул, что системы для глушения дронов "помогут сделать неэффективными беспилотники российского и иранского производства и защитить украинских граждан и инфраструктуру".

Испания передаст ПВО, о которой просила Украина

Также Столтенберг сообщил, что Испания объявила о решении передать Украине 4 американских системы ПВО Hawk . Накануне глава Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли сообщал, что Украина попросила у союзников системы ПВО Hawk.

MIM-23 Hawk – американский военный зенитный ракетный комплекс средней дальности. Дальность уничтожения целей – до 45 – 50 км, высотность цели – до 20 км, скорость ракеты 2,4 Маха. Ракета наводится на цель полуактивной головкой самонаведения.

В рамках комплексного пакета помощи НАТО Украина будет получать также горючее, зимнюю одежду и медикаменты . Помимо ПВО, как сообщил Йенс Столтенберг, союзники в НАТО предоставляют Украине передовые системы, в том числе артиллерию и бронетехнику.

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НАТО поможет Украине перейти к современному оборудованию

Генсек НАТО сообщил, что в долгосрочной перспективе партнеры помогут Украине перейти от советского оборудования к современному оборудованию НАТО.

При этом Столтенберг в очередной раз подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта, поэтому в Альянсе не будут нарушать статью 5.

Но когда речь идет об Украине, НАТО не является частью конфликта и мы поддерживаем Украину в ее защите. Украина является нашим ближайшим партнером, которого мы поддерживаем многие годы. НАТО оснащает украинские силы с 2014 года, а после вторжения в феврале союзники взяли на себя ведущую роль.

– сказал он.

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