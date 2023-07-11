В коммюнике НАТО отдельно обратились к Китаю относительно Украины и России
Источник:НАТО
В НАТО обратились к Китаю. Альянс призвал КНР "действовать ответственно" и не оказывать помощи в вооружении России.
В НАТО заявили, что углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их попытки "подорвать международный порядок" противоречат ценностям и интересам Альянса. Это 25 пункт финального текста коммюнике Вильнюсского саммита.
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НАТО обратилась к Китаю
Страны-члены НАТО призвали Китай придерживаться целей и принципов Совбеза ООН. НАТО обратила внимание, что Пекин распространяет тезисы российской пропаганды.
Мы призываем КНР играть конструктивную роль как постоянный член Совета Безопасности ООН, осудить агрессивную войну России против Украины, воздержаться от поддержки военных усилий России, прекратить распространять ложные заявления России, обвиняющие Украину и НАТО за агрессивную войну России против Украины и придерживаться целей и принципов Устава ООН,
– заявили в Альянсе.
Кроме того, КНР призвали не оказывать России летальную поддержку.
Мы особенно призываем КНР действовать ответственно и воздерживаться от оказания какой-либо летальной помощи России,
– говорится в коммюнике.
Отметим, что коммюнике также осуждает ядерные угрозы России.
НАТО сделала призыв к России
- В коммюнике подчеркнули, что осуждают Россию за ядерный шантаж. Ведь страна-агрессор намерена разместить ядерное оружие и системы на территории Беларуси. Это еще раз демонстрирует, как неоднократные действия России подрывают стратегическую стабильность и общую безопасность в евроатлантическом регионе.
- Отдельно Альянс осудил безответственную ядерную риторику России относительно ядерной угрозы, напомнив о совместном заявлении лидеров пяти ядерных государств от 3 января 2022 года, в котором отмечали предотвращение ядерной войны и предотвращение гонки вооружений.