В коммюнике НАТО отдельно обратились к Китаю относительно Украины и России

В НАТО обратились к Китаю. Альянс призвал КНР "действовать ответственно" и не оказывать помощи в вооружении России.

В НАТО заявили, что углубление стратегического партнерства между КНР и Россией и их попытки "подорвать международный порядок" противоречат ценностям и интересам Альянса. Это 25 пункт финального текста коммюнике Вильнюсского саммита.

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НАТО обратилась к Китаю

Страны-члены НАТО призвали Китай придерживаться целей и принципов Совбеза ООН. НАТО обратила внимание, что Пекин распространяет тезисы российской пропаганды.

Мы призываем КНР играть конструктивную роль как постоянный член Совета Безопасности ООН, осудить агрессивную войну России против Украины, воздержаться от поддержки военных усилий России, прекратить распространять ложные заявления России, обвиняющие Украину и НАТО за агрессивную войну России против Украины и придерживаться целей и принципов Устава ООН,

– заявили в Альянсе.

Кроме того, КНР призвали не оказывать России летальную поддержку.

Мы особенно призываем КНР действовать ответственно и воздерживаться от оказания какой-либо летальной помощи России,

– говорится в коммюнике.

Отметим, что коммюнике также осуждает ядерные угрозы России.

НАТО сделала призыв к России