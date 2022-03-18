НАТО оказалось наиболее беспомощным, – Рахманин
Отказ Украины от пути в НАТО де-юре невозможен. Вступление в Альянс предусмотрено Конституцией Украины. Однако НАТО дало понять, что в ближайшее время нас там не очень хотят видеть.
В то же время, не стоит так идеализировать НАТО. Об этом в эфире 24 канала рассказал член оборонного комитета Верховной Рады Сергей Рахманин.
Актуально Не все страны готовы рисковать своими гражданами – Магда о миротворческой миссии НАТО
По его словам, как система коллективной безопасности НАТО фактически признало свою несостоятельность и неспособность реагировать.
Из всех институтов, которые что-то делают или пытаются делать для Украины – НАТО оказалось наиболее беспомощным,
– подчеркнул Рахманин.
Он добавил, что Альянс оказался просто бессильным, поэтому его не стоит идеализировать. В то же время НАТО – это определенная рамка, стандарт, к которому нужно стремиться. Однако пока не ясно даже, какое будет НАТО после нашей победы.
Актуально – Владимир Зеленский обратился к власти Германии: смотрите видео