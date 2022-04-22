НАТО в опасности, – Шольц объяснил, почему Берлин не может передать Украине тяжелое вооружение

Олаф Шольц заявил, что Германия не может передать Украине тяжелое вооружение, которым пользуется Бундесвер. По его словам, все из-за существования угрозы агрессии России против НАТО.

Канцлер пытался убедить, что лучшим вариантом является помощь бывшим советским оружием, не требующим обучения. Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Spiegel.

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Есть необходимость защищать территорию Альянса. Это сложный компромисс, на который постоянно приходится идти с нашими партнерами. Ведь угроза территории НАТО со стороны России сохраняется.

– сказал Олаф Шольц.

"В нынешней ситуации угрозы я делаю все возможное, чтобы не забывать о наших обязательствах перед НАТО. Альянс поставил цель, противостоять нападению в течение 12 дней", – продолжил политик.

Снабжение оружием советского образца

По словам канцлера немецкого государства, официальный Берлин проводит переговоры с европейскими странами, имеющими достаточные запасы оружия советского образца, о его поставках Украине.

Мы можем постепенно восполнить расходы наших партнеров в результате этих поставок заменами из Германии, как в случае Словении. В среднесрочной перспективе мы поможем Украине повысить ее обороноспособность, в частности с помощью западного оружия,

– отметил он.

Запасы Бундесвера практически исчерпаны

Олаф Шольц также добавил, что варианты Бундесвера по поставке дополнительного оружия из своего арсенала в значительной степени исчерпаны. Однако все же кое-что поставляют:

противотанковые средства;

противотанковые мины;

артиллерийские боеприпасы.

Поэтому в переговорах с немецкой промышленностью мы составили перечень военной техники, которую можно быстро доставить. И обсудили это из Минобороны Украины. По-прежнему оборонительное вооружение и минометы для артиллерийских боев. Мы платим за это снабжение оружия,

– подытожил политик.

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Олаф Шольц подчеркнул, что Россия не должна победить в войне, которую сама и начала.