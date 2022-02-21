В НАТО осудили признание Россией боевиков на Донбассе

Россия официально "легитимизировала" боевиков на Донбассе, о решении объявил Владимир Путин 21 февраля. Мир сразу выразил возмущение на этот счет. Осудил действия и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Ответную реакцию генсек НАТО опубликовал сразу после обращения Путина. Он заверил, что решение Москвы подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности.

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"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию", – заверил Столтенберг.

Признание Россией Боевиков: коротко

Путин объявил о решении 21 февраля и цинично обратился к Украине, чтобы та "прекратила войну".

Президент России подписал с предводителями боевиков договор о дружбе.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупреждал, что после такого шага в Россию будут наложены санкции.

. Зеленский созвал внеочередное заседание СНБО . СМИ пишут, что во время него могут ввести военное положение.Признав боевиков Россия фактически вышла из минских договоренностей. Об этом предупреждали украинские и мировые политики. Ранее осознание этого подтверждал и Песков.

Полный текст публикации Йенса Столтенберга:

Я осуждаю признание Россией Донецка/Луганска в Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию.