В НАТО осудили признание Россией боевиков на Донбассе
Источник:твиттер Йенса Столтенберга
Россия официально "легитимизировала" боевиков на Донбассе, о решении объявил Владимир Путин 21 февраля. Мир сразу выразил возмущение на этот счет. Осудил действия и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Ответную реакцию генсек НАТО опубликовал сразу после обращения Путина. Он заверил, что решение Москвы подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает минские договоренности.
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"НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию", – заверил Столтенберг.Важно. Зеленский созвал внеочередное заседание СНБО. СМИ пишут, что во время него могут ввести военное положение.
Признание Россией Боевиков: коротко
- Путин объявил о решении 21 февраля и цинично обратился к Украине, чтобы та "прекратила войну".
- Президент России подписал с предводителями боевиков договор о дружбе.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предупреждал, что после такого шага в Россию будут наложены санкции.
Полный текст публикации Йенса Столтенберга:
Я осуждаю признание Россией Донецка/Луганска в Украине. Это подрывает усилия по урегулированию конфликта и нарушает Минские договоренности. НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы призываем Москву прекратить разжигание конфликта и выбрать дипломатию.