НАТО отправляет истребители и корабли в Восточную Европу
Источник:НАТО
НАТО отправляет истребители и корабли в Восточную Европу. Соответствующее решение было принято из-за действий Кремля возле границ с Украиной.
Соответствующее сообщение было опубликовано 24 января. В частности, речь идет об увеличении количества кораблей и истребителей.
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НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе
Из-за угрозы полномасштабного вторжения России в Украину НАТО расширяет свое военное присутствие в Восточной Европе.
Так, Дания направляет в Балтийское море фрегат и перебрасывает 4 истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства.
– говорится в сообщении.
Кроме того, известны действия других стран НАТО. В частности:
- Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам Альянса и рассматривает возможность отправления истребителей в Болгарию;
- Франция выразила готовность послать в Румынию контингент войск под командованием НАТО;
- Нидерланды направят два истребителя F-35 в Болгарию;
- корабль нидерландских военно-морских сил и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО.
Более того, в НАТО подтвердили, что Штаты рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Альянса.
"Я приветствую союзников, которые предоставляют дополнительные силы для НАТО. Альянс будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Альянса", – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Коротко об угрозе нападения России на Украину
- О стягивании российских войск американская пресса написала первой. Это произошло еще в октябре 2021 года. Только потом это подтвердила украинская разведка.
- Там заявили, что Кремль может попытаться напасть в январе – феврале 2022 года.
- 19 января СМИ сообщили, что Кремль почти завершает стягивание войск к границам с Украиной. В то время говорилось ориентировочно о 127 тысячах российских военных.
- Владимир Зеленский 21 января в интервью Washington Post предположил, что Россия может попытаться оккупировать некоторые украинские города под предлогом "защиты русскоговорящего населения". Например, Харьков.
- Впоследствии представитель президента Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский имел в виду "гипотетический сценарий" развития событий.
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