НАТО отправляет истребители и корабли в Восточную Европу. Соответствующее решение было принято из-за действий Кремля возле границ с Украиной.

Соответствующее сообщение было опубликовано 24 января. В частности, речь идет об увеличении количества кораблей и истребителей.

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НАТО усиливает присутствие в Восточной Европе

Из-за угрозы полномасштабного вторжения России в Украину НАТО расширяет свое военное присутствие в Восточной Европе.

Так, Дания направляет в Балтийское море фрегат и перебрасывает 4 истребителя F-16 в Литву для патрулирования воздушного пространства.

– говорится в сообщении.

Кроме того, известны действия других стран НАТО. В частности:

Испания отправляет корабли для присоединения к военно-морским силам Альянса и рассматривает возможность отправления истребителей в Болгарию;

Франция выразила готовность послать в Румынию контингент войск под командованием НАТО;

Нидерланды направят два истребителя F-35 в Болгарию;

корабль нидерландских военно-морских сил и несколько наземных подразделений присоединятся к силам оперативного реагирования НАТО.

Более того, в НАТО подтвердили, что Штаты рассматривают возможность увеличения своего военного присутствия в восточной части Альянса.

"Я приветствую союзников, которые предоставляют дополнительные силы для НАТО. Альянс будет продолжать принимать все необходимые меры для защиты и защиты всех союзников, в том числе путем усиления восточной части Альянса", – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Коротко об угрозе нападения России на Украину

О стягивании российских войск американская пресса написала первой. Это произошло еще в октябре 2021 года. Только потом это подтвердила украинская разведка.

Там заявили, что Кремль может попытаться напасть в январе – феврале 2022 года.

19 января СМИ сообщили, что Кремль почти завершает стягивание войск к границам с Украиной. В то время говорилось ориентировочно о 127 тысячах российских военных.

Владимир Зеленский 21 января в интервью Washington Post предположил, что Россия может попытаться оккупировать некоторые украинские города под предлогом "защиты русскоговорящего населения". Например, Харьков.

Впоследствии представитель президента Сергей Никифоров объяснил, что Зеленский имел в виду "гипотетический сценарий" развития событий.

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