НАТО отвергло шантаж Путина и поддержало Украину

Многоуровневые полуторамесячные переговоры между странами Запада и Россией по вопросу войны в Украине, которые шли на фоне угрожающих маневров России и острого энергетического кризиса в Европе не ослабили, а еще больше сплотили НАТО для политической и информационной поддержки Украины.

Россия выдвинула ультиматум, суть которого была в одном – чтобы НАТО оставило Украину в сфере российского влияния. Требования Путина, чтобы НАТО гарантировало невступления Украины в альянс и не размещение ряда видов современных вооружений – это был просто предлог, переговорная позиция.

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Чего хотел Путин

На самом деле Россия хотела выбить хоть малейшие уступки, чтобы показать прежде всего в самой Украине, президенту Зеленскому и его связанному с РФ окружению, что им надо прекращать сопротивление на Донбассе, иначе НАТО оставит их один на один с войной. Вторжение – инструмент шантажа. Зеленский боится большой войны, и Путин бьет по этой уязвимой точке.

И в этой войне НАТО не будет соблюдать нейтралитет. Генсек НАТО заявил, что НАТО приняло решение о принятии Украины в НАТО еще в 2008 году, и этот курс не будет меняться – НАТО готово принять Украину со временем.

Однако точное время не указано, время вступления в НАТО полностью зависит от нас, от нашей проактивной позиции. Нам надо отказаться от позиции жертвы агрессии, которая только просит, нам нужна стратегия, которая сделает Украину важным субъектом переговоров для Европы и Америки, и у нас есть весьма серьезные аргументы и рычаги влияния.

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На что позволяет Украине рассчитывать единая позиция НАТО?

Если Путин посмеет атаковать, наша война станет главной темой мировых СМИ, и тогда подвиги и самопожертвование украинского народа заставит европейское общественное мнение надавить на правительства и ускорить политический процесс, и принять Украину в НАТО гораздо быстрей. Украина может подготовить новую программу интеграции в НАТО, которая будет во много раз быстрее, чем действующие планы, и мы можем использовать ситуацию для того, чтобы утвердить новую, куда более амбициозную дорожную карту, и выполнить ее быстро, как это произошло с успешной стратегией получения Безвизового режима. Любые обострения на фронте на Донбассе будут восприняты НАТО как нарушения со стороны России, и реакция будет мгновенной. Это развязывает нам руки, чтобы организовать более эффективное сопротивление врагу. Украина обязана использовать эту ситуацию для массированного давления на правительства стран НАТО, чтобы увеличить объем военной помощи, и снять ограничения на поставки вооружений, прежде всего средств ПВО, разведывательных систем и высокоточного оружия, для закупки военных технологий и развертывания производства современных артиллерийских и минометных боеприпасов по стандартам НАТО.

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