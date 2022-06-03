НАТО передало мощный привет х*йлу

Западный мир не верил в новую войну. Настолько, что начал сокращать армии, уменьшать их финансирование.

Хочешь мира – готовься к войне

Мир жил и планировал жить дальше в спокойствии. А потом пришел Путин со своими причудливыми фантазиями о якобы восстановлении баланса.

О важном Чему нас научили 100 дней войны, которая началась 8 лет назад

И теперь Запад начнет вооружаться. Тема эта настолько глобальная и многослойная, что сейчас о ней стоит только упомянуть.

Страстный привет х*йлу от мира

И отдельно к рашистам. Посмотрите на картинку внимательно. Вы продолжаете верить, что НАТО на вас собиралось нападать, последовательно сокращая армии? Именно так поступают готовясь к войне?



До вторжения россии в Украину ведущие страны НАТО сокращали собственные армии / Инфографика НАТО

Вы, и никто другой, привели к тому, что теперь весь мир действительно будет против вас. Передайте привет х*йлу.

Важное – какие месседжи посылают Украине США и НАТО: смотрите видео