НАТО планирует наибольшее развертывание своих сил со времен холодной войны, – СМИ

Россия не собирается прекращать войну против Украины и начала угрожать Литве, заблокировавшей транзит в Калининград. НАТО готовится ко всем возможным вариантам развития событий.

Уже совсем скоро в Мадриде состоится саммит НАТО. На нем страны-члены НАТО рассмотрят очень много важных вопросов.

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НАТО планирует масштабное развертывание сил

НАТО на саммите в столице Испании рассмотрит возможность наибольшего развертывания своих сил со времен холодной войны. Причина – агрессия России против Украины и громкие заявления о возможности нападения и на другие страны.

С 28 по 30 июня члены НАТО обсудят необходимость превратить Восточную Европу в своеобразный форт с тысячами военных и большим количеством боевой техники. НАТО хочет принять все необходимые меры для того, чтобы быть в полной боевой готовности в случае нападения на любую страну, которая является членом Альянса.

В настоящее время силы НАТО в Восточной Европе состоят из боевых групп, а некоторые страны хотят расширить их до бригад. Таким образом, количество военных НАТО вырастет вдвое. Также есть предложение разместить отдельные дивизии под командованием генералов, такой шаг предполагает дополнительное привлечение 15 тысяч военных.

Также есть информация о том, что в Мадриде Североатлантический союз одобрит новую стратегическую концепцию. Она предполагает полный разрыв связей с Кремлем, а Россия обозначается прямой угрозой.

Война России против Украины: последние новости

Российские оккупанты осуществили масштабный ракетный обстрел мирных украинских городов. Снаряды врага прилетели в жилые дома, но они врут о "попадании в военные объекты", а кадры с разрушенными домами и пострадавшими цинично называют "постановкой Киева".

Враг начал стягивать свои силы в Славянск. Оккупанты хотят применить такую же тактику, что и с Мариуполем и Северодонецком: просто стереть его с лица земли своей артиллерией и авиацией.

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