НАТО планирует объявить Россию угрозой коллективной безопасности

На саммите НАТО в Мадриде будет утверждена новая стратегическая концепция Североатлантического союза. В соответствии с ней Россию определят самой большой и прямой угрозой.

Россия потеряет статус стратегического партнера НАТО

Соответствующее заявление на пресс-конференции сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Впервые концепция НАТО будет касаться и Китая, который, как сказал Столтенберг, тоже представляет угрозу безопасности.

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Наша новая концепция поведет нас в новую эру стратегических состязаний. Я ожидаю, что союзники четко определят Россию как самую большую и прямую угрозу нашей безопасности. Впервые она будет также касаться Китая и угроз, которые Пекин представляет для безопасности, интересов и ценностей.

– заявил генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что Россия избегает партнерства и диалога, которые НАТО пытался установить много лет. Теперь, по его словам, это не актуально из-за поведения России.

"Мы сожалеем об этом, но мы тоже должны реагировать на эту реальность", – сказал Столтенберг. Он добавил, что существуют определенные линии коммуникации во избежание инцидентов.

В ходе пресс-конференции Столтенберг напомнил, что в 2010 году на заседании перед утверждением действующей стратегической концепции присутствовал тогдашний президент России Дмитрий Медведев.

Генсек НАТО отметил, что тогда было принято, что Россия – стратегический партнер, однако "в Мадриде такого не будет".

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Что известно о саммите НАТО в Мадриде

Саммит НАТО состоится в Мадриде и продлится с 28 по 30 июня. По словам Столтенберга, лидеры стран НАТО на саммите в Мадриде согласуют решение об увеличении количества войск на восточном фланге из-за российской угрозы.

Сообщается, что будут увеличены возможности НАТО реагировать на кризисы на конфликты, включая предварительное размещение вооружений.

Что касается Украины, то на саммите лидеры Альянса примут решение о предоставлении пакета помощи нашей стране для борьбы с российским вторжением. Пакет, по словам генсека НАТО, будет включать поставки в таких областях, как защищенная связь, системы защиты от дронов и топливо.

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