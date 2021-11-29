Как НАТО помочь Украине противодействовать России: что предлагает Шмыгаль

Постоянное присутствие военных кораблей НАТО в Черном море было бы сильным сигналом для России. Государство-агрессор понимало бы, что Украина имеет поддержку со стороны западных партнеров.

Соответствующее заявление в интервью Politico сделал премьер-министр Денис Шмыгаль. Он уверен, что ответом на агрессивные действия России должен стать солидарный ответ Украины, стран ЕС и НАТО.

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Шмыгаль о необходимости поддержки НАТО

Обеспечение постоянного присутствия военных кораблей Альянса в Черном море было бы очень сильным сигналом в поддержку Украины,

– отметил премьер.

По словам главы Кабмина, постоянное наращивание российского военного контингента возле украинских границ – один из инструментов политики Кремля.

Шмыгаль заявил, что Россия регулярно демонстрирует свой военный потенциал и стремится сорвать евроатлантические устремления Украины. Кремль заинтересован не только в дестабилизации ситуации в Украине, но и в нестабильной ситуации в странах ЕС и НАТО.

"Газ уже используется как оружие не только против нашего государства, но и против всей Европы. Ситуация вокруг "Северного потока-2" и уменьшение транзита голубого топлива через Украину – ярко подтверждают этот тезис", – подчеркнул Шмигаль.

Россия также использует другие инструменты гибридной войны против Украины и Запада, в частности, кибератаки и дезинформационные кампании.

Заявления НАТО о ситуации возле границы Украины