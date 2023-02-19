НАТО утвердило пакет помощи для укрепления обороноспособности Молдовы

На фоне угроз, которые Россия планирует госпереворот в Молдове, НАТО утвердило пакет помощи для укрепления страны. НАТО поможет укрепить потенциал обороны и безопасности Молдовы.

Министерство обороны Молдовы информирует, что решение было принято во время встречи министров обороны стран-членов НАТО, состоявшейся в Брюсселе. Этот шаг является ответом на запрос Молдовы по укреплению обороноспособности страны.

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В Молдове хотят модернизировать армию

В министерстве уточнили, что речь идет об обновленном документе в пакет помощи НАТО для укрепления потенциала обороны и безопасности Республики Молдова (Defence Capacity Building Initiative – DCBI).

Он предполагает расширение сотрудничества для укрепления устойчивости национальных институтов к новым угрозам и борьбе с гибридными угрозами, что включает продвижение стратегической коммуникации и общественной дипломатии как приоритет,

– заявили в Минобороны Молдовы.

Документ предусматривает продолжение развития потенциала обороны и безопасности Молдовы с акцентом на модернизацию ее Вооруженных сил, укрепление киберзащиты, укрепление институциональной целостности и повышение квалификации государственных служащих в секторе национальной безопасности и обороны.

Госсекретарь молдавского Минобороны Валерий Мижа напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года было поддержано решение о расширении сотрудничества с Молдовой, которое было одобрено на заседании Североатлантического совета в феврале 2023 года.

Эта помощь в виде консультаций, обучения и возможностей касается сектора обороны и безопасности Молдовы, включая национальный потенциал по управлению различными кризисными ситуациями, с которыми наша страна может столкнуться в будущем.

– сказал Мига.

Сотрудничество между Минобороны и Североатлантическим альянсом в рамках Инициативы НАТО по наращиванию оборонного потенциала Молдовы началось в 2015 году.

Молдова просит НАТО защитить ее воздушное пространство

Президент Молдовы Мая Санду во время выступления на Мюнхенской конференции заявила, что ее страна срочно нуждается в самолетах для наблюдения за своим воздушным пространством и его защиты, сообщает Moldova 1.

Самая большая проблема, которая у нас сейчас, — это потребность самолетов для наблюдения и защиты воздушного пространства. Это потребность Молдовы, а также всего региона. Поэтому мы хотели бы, чтобы наши партнеры рассмотрели этот вид наших потребностей,

– сказала Санду.

Она отметила, что российская агрессия против Украины представляет риски и для Молдовы, упомянув о российских ракетах, пересекавших молдавское воздушное пространство.

"Война России против Украины оказывает огромное влияние на каждый аспект безопасности Молдовы. Это увеличивает военные риски для Молдовы. За несколько последних месяцев мы видели 4 ракеты, которые нелегально пересекли наше воздушное пространство. У нас было много случаев, когда на нашу территорию падали обломки ракет", – сказала президентка.

Санду надеется, что Россия не станет прибегать к прямой агрессии против Молдовы, пока Украина продолжает свое сопротивление действиям Кремля.

"Мы слышим много мнений о том, что Молдова может стать следующей целью. Но пока Украина удерживает российскую армию подальше от нашей границы, мы верим, что военной угрозы для Молдовы нет. Украина бережет нас", – отметила она.

Санду добавила, что Россия ведет гибридную войну с Молдовой, упомянув об энергетическом шантаже.