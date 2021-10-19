НАТО понимает, с кем имеет дело, – "слуга" Чернев о противостоянии Альянса и России

В Организации Североатлантического договора нет никаких иллюзий в отношении России. Члены НАТО в частности понимают, кто такой Владимир Путин.

В резолюции прямым текстом говорится о том, что сейчас отношения НАТО и России находятся на пределе. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат и глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.

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Двойной подход НАТО к России

В резолюции вспомнили о гибридных войнах; дезинформации, которая распространяется не только по Украине, но и по всей Европе; коррупционных скандалах; подкупе политиков и отравлении граждан других стран.

Страны НАТО абсолютно четко понимают, с кем они имеют дело,

– подчеркнул Чернев.

По его словам, НАТО до сих пор оставляет двойной подход к России:

с одной стороны, Альянс готов садиться с Россией за стол переговоров, но исключительно тогда, когда государство прекратит агрессивное поведение и нарушение международного права;

с другой стороны, НАТО абсолютно четко понимает, что нужно делать. В новой стратегии четко пропишут, как противодействовать России в гибридной войне, дезинформации.

Чернев отметил, что поведение изменилось даже у самых скептических стран НАТО, которые раньше не хотели провоцировать Россию. "Они понимают, кем является Россия и на что она способна", – добавил нардеп.

Нардеп Чернев прокомментировал отношения НАТО и России: смотрите видео

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