НАТО понимает, с кем имеет дело, – "слуга" Чернев о противостоянии Альянса и России
Источник:24 канал
В Организации Североатлантического договора нет никаких иллюзий в отношении России. Члены НАТО в частности понимают, кто такой Владимир Путин.
В резолюции прямым текстом говорится о том, что сейчас отношения НАТО и России находятся на пределе. Об этом в эфире 24 канала сказал народный депутат и глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев.
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Двойной подход НАТО к России
В резолюции вспомнили о гибридных войнах; дезинформации, которая распространяется не только по Украине, но и по всей Европе; коррупционных скандалах; подкупе политиков и отравлении граждан других стран.
Страны НАТО абсолютно четко понимают, с кем они имеют дело,
– подчеркнул Чернев.
По его словам, НАТО до сих пор оставляет двойной подход к России:
- с одной стороны, Альянс готов садиться с Россией за стол переговоров, но исключительно тогда, когда государство прекратит агрессивное поведение и нарушение международного права;
- с другой стороны, НАТО абсолютно четко понимает, что нужно делать. В новой стратегии четко пропишут, как противодействовать России в гибридной войне, дезинформации.
Чернев отметил, что поведение изменилось даже у самых скептических стран НАТО, которые раньше не хотели провоцировать Россию. "Они понимают, кем является Россия и на что она способна", – добавил нардеп.
Нардеп Чернев прокомментировал отношения НАТО и России: смотрите видео
Россия уходит из НАТО: главное
- В России заявили, что покидают Альянс. Российскую дипмиссию при НАТО закрывают с 1 ноября. Об этом сообщил глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров.
- Кроме того, Кремль прекращает работу военной миссии и информационного бюро НАТО в Москве.
- Это стало ответом российских властей на высылку из Альянса 8 российских дипломатов. Такое решение приняли в НАТО, потому что установили, что российские дипломаты на самом деле работали на российскую разведку и занимались вредной деятельностью внутри Альянса.
- Решение Москвы закрыть свою дипмиссию в НАТО восприняли спокойно. Как заявила пресс-секретарь Йенса Столтенберга Оана Лунгеску, Альянс остается открытым к диалогу с Россией.