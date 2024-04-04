Готовы дать банковский счет, – Кулеба об идее создания фонда со 100 миллиардами для Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев поддерживает идею создания фонда помощи в рамках НАТО. Он предусматривает 100 миллиардов долларов.

Впрочем, по мнению главы МИД Украины, Альянс должен изменить систему финансирования помощи. Об этом заявил Дмитрий Кулеба по результатам заседания в Брюсселе, передает корреспондентка 24 Канала.

Читайте также Голосование за помощь Украине в Конгрессе США могут перенести еще на несколько недель, – Bloomberg

В Украине готовы открыть счет

Я за. Мы готовы дать банковский счет национальному банку Украины,

– сказал Кулеба.

Он отметил, что для того, чтобы действительно удалось собрать 100 миллиардов долларов для Украины, все союзники по НАТО должны разделить эту сумму и делать обязательные взносы. Кулеба отреагировал на слова Йенса Столтенберга, когда тот утверждал, что более 90% помощи идет из стран НАТО.

Это правда, а если взять список стран, то это 90% распределяется между очень маленьким количеством союзников,

– объяснил украинский министр.

По словам Кулебы, не все государства-члены НАТО поддерживают предложение Столтенберга. Такие дебаты состоялись вчера.

"Сейчас НАТО пытается собрать 500 миллионов долларов в год на пакет помощи, то есть с нынешней моделью финансирования шансов у этой инициативы – ноль. (...) Но если удастся высчитать форму участия каждого в обязательном порядке финансировании, тогда эта идея имеет право на существование и шанс на реализацию", – сказал Кулеба.

Что предлагает генсек НАТО

Собственно, Йенс Столтенберг стремится к революции в том, как Альянс финансирует и вооружает Украину. Его идея заключается в том, чтобы избавить военную помощь нашему государству от политики и неопределенности.

Для этого стремится создать пятилетний фонд в размере 100 миллиардов евро. А также хочет возложить на Альянс большую часть ответственности за организацию вооружений для Киева.

Мы должны обеспечить надежную и предсказуемую помощь Украине по безопасности в долгосрочной перспективе, чтобы мы меньше полагались на добровольные взносы и больше на обязательства НАТО. Меньше на краткосрочные предложения и больше на многолетние обязательства,

– сказал Столтенберг перед встречей.

Движущей силой для этой идеи Столтенберга стало то, что происходит в Вашингтоне. Ведь в США законопроект о военной помощи для Украины на сумму 60 миллиардов долларов буквально застрял в Конгрессе.