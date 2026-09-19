С таким заявлением выступил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне на ежегодной встрече руководителей Альянса.

Какое предупреждение НАТО направило России?

Итальянский адмирал Драгоне подчеркнул высокий уровень готовности Альянса к возможным угрозам и гибридным действиям в регионе.

Он подчеркнул, что разработанный оборонный документ охватывает самый широкий спектр возможных сценариев – от локального вмешательства до полномасштабных операций.

У нас есть 4 тысячи страниц планов по восточному флангу. Они охватывают все – от минимального кризиса или вмешательства на нашей территории до применения 5-й статьи,

– отметил Драгоне.

По словам военачальника, оборонное планирование предусматривает четкую координацию сил и мгновенное развертывание военных контингентов в случае обострения ситуации на границах.

Альянс готов. Структура готова. Военные, система и вооружение готовы,

– заверил адмирал.

Он также добавил, что потенциальный враг в случае начала военной операции понесет непоправимые потери. Именно понимание цены возможного конфликта лежит в основе нынешней оборонной стратегии.

В случае нападения могу сказать, что сегодня им гораздо большее потерять, чем получить, это точно. Именно это и является сдерживанием,

– подчеркнул председатель Военного комитета НАТО.

Напомним, что западные спецслужбы и европейские чиновники считают, что Россия может готовить новую эскалацию после больших потерь в войне против Украины.

В случае новой мобилизации Кремль может перебросить дополнительные войска ближе к границам НАТО.