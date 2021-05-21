Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отметила, что прекращению конфликта якобы препятствует увеличение совместных военных учений НАТО и Украины. Также она прокомментировала последнюю встречу в Трехсторонней контактной группе.
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Что сказала спикер МИД России
Как подчеркнула Захарова, в Украине в 2021 году запланировано 7 совместных военных учений с НАТО.
Каждые 1,5 – 2 месяца проходят те или иные военные маневры. Все это не способствует внутриукраинскому урегулированию,
– заверила она.
Спикер МИД отметила, что начались крупнейшие за последние четверть века учения Нато Defender Europe 21. Их участниками являются 28 тысяч военнослужащих из 27 стран НАТО и их союзников.
МИД России об обороне Украины
В российском МИД отреагировали на сохранение объема расходов на оборону в Украине в 2021 и 2022 годах. "Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины", – заверила Захарова.
Захарова о ТКГ
Очередное заседание Трехсторонней контактной группы провели 19 мая. По словам Захаровой, встреча "вновь продемонстрировала отсутствие у киевских переговорщиков желания искать компромисс".
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