Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова отметила, что прекращению конфликта якобы препятствует увеличение совместных военных учений НАТО и Украины. Также она прокомментировала последнюю встречу в Трехсторонней контактной группе.

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Что сказала спикер МИД России

Как подчеркнула Захарова, в Украине в 2021 году запланировано 7 совместных военных учений с НАТО.

Каждые 1,5 – 2 месяца проходят те или иные военные маневры. Все это не способствует внутриукраинскому урегулированию,

– заверила она.

Спикер МИД отметила, что начались крупнейшие за последние четверть века учения Нато Defender Europe 21. Их участниками являются 28 тысяч военнослужащих из 27 стран НАТО и их союзников.

МИД России об обороне Украины

В российском МИД отреагировали на сохранение объема расходов на оборону в Украине в 2021 и 2022 годах. "Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивание военной активности НАТО на территории Украины", – заверила Захарова.

Справка. Владимир Зеленский 18 мая ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по увеличению расходов на безопасность и оборону. Расходы на обеспечение нацбезопасности должны составлять в объеме не менее 5% от объема ВВП для оборонного сектора.

Захарова о ТКГ

Очередное заседание Трехсторонней контактной группы провели 19 мая. По словам Захаровой, встреча "вновь продемонстрировала отсутствие у киевских переговорщиков желания искать компромисс".

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