Речниця російського МЗС Марія Захарова зауважила, що припиненню конфлікту начебто перешкоджає збільшення спільних військових навчань НАТО та України. Також вона прокоментувала останню зустріч у Тристоронній контактній групі.
До теми Доля мирного процесу на Донбасі вирішиться: Арестович назвав дату
Що сказала речниця МЗС Росії
Як наголосила Захарова, в Україні у 2021 році заплановано 7 спільних військових навчань з НАТО.
Кожні 1,5 – 2 місяці проходять ті чи інші військові маневри. Все це не сприяє внутрішньоукраїнському врегулюванню,
– запевнила вона.
Речниця МЗС зазначила, що розпочалися найбільші за останню чверть століття навчання Альянсу Defender Europe 21. Їх учасниками є 28 тисяч військовослужбовців з 27 країн НАТО і їхніх союзників.
МЗС Росії про оборону України
У російському МЗС відреагували на збереження обсягу видатків на оборону в Україні у 2021 та 2022 роках. "Подібним мілітаристським планам Києва відповідає нарощування військової активності НАТО на території України", – запевнила Захарова.
Захарова про ТКГ
Чергове засідання Тристоронньої контактної групи провели 19 травня. За словами Захарової, зустріч "знову продемонструвала відсутність у київських перемовників бажання шукати компроміс".
Читайте також Росія у ТКГ звинуватила Україну в "блокуванні всіх питань"