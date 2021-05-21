Речниця російського МЗС Марія Захарова зауважила, що припиненню конфлікту начебто перешкоджає збільшення спільних військових навчань НАТО та України. Також вона прокоментувала останню зустріч у Тристоронній контактній групі.

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Що сказала речниця МЗС Росії

Як наголосила Захарова, в Україні у 2021 році заплановано 7 спільних військових навчань з НАТО.

Кожні 1,5 – 2 місяці проходять ті чи інші військові маневри. Все це не сприяє внутрішньоукраїнському врегулюванню,

– запевнила вона.

Речниця МЗС зазначила, що розпочалися найбільші за останню чверть століття навчання Альянсу Defender Europe 21. Їх учасниками є 28 тисяч військовослужбовців з 27 країн НАТО і їхніх союзників.

МЗС Росії про оборону України

У російському МЗС відреагували на збереження обсягу видатків на оборону в Україні у 2021 та 2022 роках. "Подібним мілітаристським планам Києва відповідає нарощування військової активності НАТО на території України", – запевнила Захарова.

Довідка. Володимир Зеленський 18 травня ввів у дію рішення Ради нацбезпеки й оборони щодо збільшення видатків на безпеку та оборону. Видатки на забезпечення нацбезпеки повинні становити в обсязі не менше ніж 5% від обсягу ВВП для оборонного сектору.

Захарова про ТКГ

Чергове засідання Тристоронньої контактної групи провели 19 травня. За словами Захарової, зустріч "знову продемонструвала відсутність у київських перемовників бажання шукати компроміс".

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