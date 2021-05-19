Тому не дивуйся, коли з'являється відчуття, що ресурс вичерпується. Ти не дозволяєш собі пауз: ти завжди надійний працівник, сильне плече, ти проблем-солвер і взагалі, майже член команди супергероїв. На тебе завжди можна розраховувати. І ніби все гаразд, це круто – бути героєм. Тільки ти не можеш бути персонажем кіно щодня. Ти забуваєш дати собі свободу бути собою. Ніби чекаєш чийогось дозволу на це, чогось на кшталт зеленого світла.

Ми не завжди пам'ятаємо, що за відсутності власного простору на нас чекає неминуче вигорання. Часом досить побути в тиші, послухати музику, прийняти нарешті запрошення старих друзів зустрітися. Бренд преміум-горілки GreenDay не зробить твоє життя простим і безтурботним, не вирішить за тебе твоїх проблем, не дасть замість тебе підтримки твоїм близьким. Проте нагадає про можливість перерви і перезавантаження.

Цікаво, чи ти взагалі пам'ятаєш, який ти, про що ти мрієш і що робить тебе щасливим? Старий мотоцикл, який ти собі пообіцяв "довести до пуття" і чкурнути на ньому до моря? Чому не зателефонувати Сашку, який погодився допомогти з ремонтом та скласти тобі компанію в "автопробігу по бездоріжжю"? Давай, діставай улюблену шкірянку, телефонуй Сашку, згадуй свої мрії – і нехай GreenDay перемикає твій внутрішній світлофор, який так довго блимає жовтим і не дає ані можливості вимкнути втомленого двигуна, ані вирушити вперед. Гадаєш, супергерої не дозволяють собі мріяти і порпатись у гаражі із залізяччам, згадуючи старі часи з найкращим другом?

Скажи, що буде, якщо ти зараз не підеш на збори ОСББ, а приймеш запрошення від однокласника Дениса, який вже втретє кличе тебе до боулінгу? Що трапиться? Повір – не відбудеться нічого, заради чого було б варто втратити можливість розслабитись, розвантажитись, поспілкуватись із давнім другом, смакуючи легкий і прозорий шот GreenDay. Ні, супергерої не роблять дурниць і не втрачають голови – вони просто вміють відділяти "я повинен" від "я можу". Вони перезавантажуються для того, щоб стати сильнішими, щоб отримати сили та натхнення робити свої справи з більшим завзяттям та ефективністю.

GreenDay – зелене світло, на яке ти рушаєш впевнено, адже цей бренд заслуговує на довіру. Довіра – це те, без чого ти взагалі не уявляєш стосунків. Ще б пак: найвища якість, потрійне очищення, довершена рецептура. Ти впевнений: з ТМ GreenDay ранок завжди буде добрим. І ти точно знатимеш, що вчора ти все зробив правильно. Ти став на крок ближчим до самого себе і до своєї мрії, залишаючись тим, хто знаходить вірні рішення для усіх проблем.