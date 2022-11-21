НАТО приводит большее количество войск в повышенную готовность

В НАТО пытаются не допустить эскалацию конфликта за пределы Украины. В восточной части линий увеличили количество боевых групп – с четырех до восьми, а также привели в повышенную готовность большее количество войск.

НАТО и дальше будет поддерживать Украину

Об этом заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг на сессии Парламентской ассамблеи НАТО 21 ноября. Он также отметил, что Альянс должен быть готов поддерживать Украину в долгосрочной перспективе.

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Да, я знаю, что эта поддержка имеет свою цену. В наших странах многие сталкиваются с кризисом стоимости жизни. Это трудные времена для многих. Но цена, которую мы платим как союзники по НАТО, измеряется деньгами, а украинское государство платит цену, измеряемую кровью,

– отметил Йенс Столтенберг.

Генсек подчеркнул, что НАТО не может позволить Путину победить, "иначе авторитарные режимы по всему миру узнают, что они могут получить то, что хотят".

"Это будет иметь прямые последствия для нашей безопасности, это сделает мир опаснее", – добавил Столтенберг.

Недооценивать Россию нельзя

Он отметил, что было бы большой ошибкой недооценивать Россию, поскольку она "сохраняет значительный военный потенциал, большое количество войск, готова понести значительные потери и готова нанести ужасные страдания украинскому народу".

! Столтенберг сообщил, что 2022 станет восьмым подряд годом увеличения расходов на оборону в Европе и Канаде. До конца года НАТО потратит более 350 миллиардов долларов США дополнительно на оборону.

Надо отдавать себе отчет, что эта война, вероятно, закончится на каком-то этапе за столом переговоров. Но мы также знаем, что результат этих переговоров полностью зависит от силы в поле боя,

– заявил Генсек.

Но объяснил, что наилучшим способом достижения мира и суверенности Украины является широкая военная поддержка нашей страны.

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НАТО не участвует в войне

В НАТО неоднократно отмечали, что являются союзниками Украины в войне против России, однако не участниками.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в НАТО пытались трижды выйти на связь с начальником генштаба вооруженных сил России Валерием Герасимовым. После продолжительного молчания он ответил. Мол, согласен с важностью наличия контактов между военными, однако заявил, что Россия считает НАТО – стороной конфликта.

В общем, ничего удивительного, в своих пропагандистских нарративах Россия постоянно повторяет, что воюет не только с Украиной, но и как бы с НАТО. По сути, это и стало одной из названых причин вторжения – расширение линии НАТО, то есть – выступления Украины в Альянс.

И ничего, что вблизи Финляндия и Швеция, которые тоже на пути вступления в НАТО.

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