НАТО проведет ежегодные ядерные учения в Европе: когда стартуют

Североатлантический Альянс начинает новые ядерные учения в Европе. В НАТО объяснили, что они рутинны и не связаны ни с какими текущими событиями в мире.

Соответствующую информацию сообщили в НАТО 14 октября. Там также рассказали, что в учениях примут участие 14 стран Североатлантического союза.

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НАТО начинает ежегодные ядерные учения

Военно-воздушные силы стран НАТО будут отрабатывать средства ядерного сдерживания с участием десятков самолетов над северо-западной Европой, начиная с понедельника, 17 октября 2022 года,

– сообщили в Альянсе.

По данным НАТО, эти учения, которые продлятся до 30 октября, являются рутинными, циклическими тренировками.

В учениях по ядерному сдерживанию "Устойчивый полдень" примут участие 60 самолетов разных типов, включая истребителей пятого поколения и стратегических бомбардировщиков B-52, которые совершат перелет с авиабазы в США в Европу.

По официальным данным Альянса:

в этом году бомбардировщики B-52 будут летать с авиабазы Майнот в Северной Дакоте;

тренировочные полеты будут проходить над Бельгией, Северным морем и Великобританией;

реальное боевое оружие использоваться не будет.

"Эти учения помогают обеспечить защищенность, безопасность и действенность сил ядерного сдерживания Альянса", - сказала представитель НАТО Оана Лунгеску.

Генсек НАТО анонсировал обучение

Стоит напомнить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 11 октября заявил, что в НАТО "внимательно следят" за ядерными силами России. Генсек также анонсировал, что на следующей неделе Североатлантический союз проведет свои ежегодные учения ядерного сдерживания.

Завуалированные ядерные угрозы" Владимира Путина были "опасными и безответственными", и Кремль знал, что ядерную войну "нельзя выиграть". Мы внимательно следим за ядерными силами России. Мы не заметили никаких изменений в позиции России, но остаемся бдительными,

– сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также заверил, что учения, которые будет иметь Альянс, были запланированы задолго до нападения на Украину и обеспечивают эффективность сил ядерного сдерживания НАТО.

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