Войска НАТО проводят учения в Польше у границ Беларуси и России
Источник:Минобороны Польши
Силы НАТО провели учения на севере Польши. Альянс организовал тренировки на границах с Россией и Беларусью.
В пятницу 25 ноября силы НАТО провели военные учения Tumak-22 в районе Польши, расположенном рядом с Калининградской областью России и Беларусью. Этот район имеет решающее значение для безопасности восточного фланга Североатлантического союза.
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Где именно проходили учения
Учения прошли в районе Сувалкского коридора. Министр обороны Польши Мариуш Блащак лично посетил Плочично, чтобы наблюдать за учениями.
Масштабы учений поражают
К учениям привлекли 2 тысячи военнослужащих разных подразделений польского войска и союзных сил, входящих в состав Батальонной боевой группы НАТО. Польские солдаты отрабатывали оперативную совместимость с американскими, британскими, румынскими и хорватскими солдатами. Альянс также присоединил 1000 единиц боевой техники и материально-технического обеспечения.
В ходе учений десятки польских военных и солдат Альянса пересекали водоемы с помощью машин-амфибий, а американские войска на танках Abrams имитировали преследование противника. При этом во время учений силы НАТО учли и украинский опыт по борьбе с российской агрессией.
Также на мероприятии затронули необходимость предоставить Patriot Украине
- Во время учений Мариуш Блащак снова коснулся вопроса безопасности в регионе и военной поддержки Украины. Он отметил, что размещение немецких пусковых установок Patriot в Украине выгодно для безопасности юго-восточной части Польши.
- Министр обороны соседнего государства добавил, что Patriot, дислоцированные на востоке Польши, смогут сбивать ракеты, пересекающие польскую границу. А трагическое событие, которое произошло 15 ноября, произошло в нескольких километрах от украинской границы. Ракета пролетела через польскую территорию за несколько секунд и убила 2 человека. Этого времени недостаточно, чтобы эффективно ее сбить.
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