В НАТО рекордное количество государств-членов потратили 2% от ВВП на оборону

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что в этом году количество государств-членов Альянса, которое потратит 2% от ВВП на оборону, возрастет до 18.

По сравнению с 2014 годом это шестикратное увеличение и вообще рекорд. Об этом Столтенберг сообщил во время пресс-конференции накануне заседания “Рамштайн”, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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В оборону инвестируют колоссальную сумму

Столтенберг отметил, что государства-члены НАТО делают "реальный прогресс". Он добавил, что в этом году европейские союзники по Альянсу инвестируют в оборону 380 миллиардов долларов.

В этом году я ожидаю, что 18 членов Альянса потратят на оборону 2% ВВП. Это еще одно рекордное количество и шестикратное увеличение по сравнению с 2014 годом, когда только три члена Альянса достигли этой цели,

– сказал Столтенберг.

Он добавил, что некоторым государствам-членам НАТО еще есть над чем работать, поскольку во время Вильнюса союзники согласились инвестировать в оборону как минимум 2% от ВВП. Такое усиление обороны происходит с 2014 года в ответ на начало войны в Украине и оккупации Крыма.



Рост инвестиций в НАТО странами-членами / Инфографика НАТО

Йенс Столтенберг отметил, что в течение 10 лет государства-члены укрепляли НАТО, увеличив количество войск в восточной части Альянса и инвестировав в новые современные силы и средства. Глава НАТО также ответил Трампу, который планирует поощрять Россию нападать на государства-члены, которые недостаточно тратят на оборону.

Мы не должны оставлять места для просчетов или непонимания Москвой нашей готовности и нашей преданности, нашей решимости защищать всех союзников. И причина для этого не в том, чтобы спровоцировать конфликт, а в том, чтобы предотвратить конфликт, что НАТО успешно делает уже 75 лет,

– отметил Йенс Столтенберг.

Генсек добавил, что во время встречи министров обороны в Брюсселе они также обсудят дальнейшее наращивание производства боеприпасов. За последние несколько месяцев НАТО заключила контрактов на сумму 10 миллиардов долларов и на этой неделе Германия начала строительство нового завода по производству снарядов. Столтенберг ожидает, что на заводе будут изготавливать около 200 тысяч боеприпасов в год.