НАТО срочно выстраивает противовоздушную оборону для Украины и себя

После массированных атак по городам Украины НАТО решило срочно укрепить украинскую и собственную противовоздушную оборону.

Объединенная система ПВО нужна Украине

В ходе и после заседания в формате "Рамштайн" страны Альянса начали принимать новые решения по поставкам систем ПВО в Украину, в частности, созданию интегрированной системы.

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Германия уже заявила о передаче украинским военным первой ЗРК IRIS-T, а Франция и Испания пообещали выделить новые средства для уничтожения российских ракет и новых беспилотников иранского производства.

Новые системы ПВО, которые поставляют в Украину в срочном порядке, – это сигнал Путину, что единственное, чего он добился массированными атаками на гражданскую инфраструктуру и на абсолютно невинных граждан, – это то, что мы наращиваем наши усилия по оказанию помощи Украине,

– заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

При этом страны НАТО приняли решение о создании в Европе новой взаимосвязанной системы противоракетной обороны в рамках инициативы "Европейский небесный щит", которая обеспечит защиту всему континенту.

НАТО взяла на себя обязательство объединить системы ПВО стран

В рамках инициативы планируется, что страны-члены НАТО должны закупить самые современные системы противоракетной обороны и объединить их с системами других стран.

Вероятно, важнейшая задача состоит в том, чтобы связать все эти системы вместе. Требуется время и усилия для создания общей картины, чтобы убедиться в ее оперативной совместимости, и это может стать проблемой,

– заявил госсекретарь Минобороны Латвии Янис Гаррисонс.

Однако построение такой общей системы ПВО в Европе займет годы, поскольку "передовые сетевые системы и выработка правил обмена данными и информацией станут еще одним препятствием для стран, порой не решающихся делиться такой чувствительной информацией".

Что известно о решении создать интегрированную систему ПВО

Во время заседания "Рамштайна" глава Пентагона Ллойд Остин выразили поддержку в том, чтобы Запад совместно создал интегрированную систему ПВО Украины и передал Киеву ракетные комплексы разной дальности.

Он подчеркнул, что системы ПВО будут доставлены в Украину настолько быстро, насколько это возможно физически.

К слову, кроме Германии, ПВО предоставят Украине и другие страны. В частности, Испания планирует предоставить 4 установки ПВО Hawk. И даже Франция пообещала предоставить нашей стране вооружение.

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