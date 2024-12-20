НАТО планирует увеличить присутствие в Украине в следующем году

В следующем году НАТО намерено усилить свое присутствие в Украине. Это могут быть различные формы присутствия.

Количество работников Представительства Североатлантического альянса в Украине может вырасти почти на половину. Об этом заявил глава Представительства НАТО в Украине Патрик Тернер в интервью Интерфакс-Украина, сообщает 24 Канал.

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Как возрастет присутствие НАТО в Украине

НАТО уже довольно давно представлено в Украине.

Вы знаете, что НАТО в той или иной форме присутствует здесь уже 26 лет. Это были разные формы: Офис связи, Центр информации и документации, но сейчас мы являемся Представительством НАТО. За этот год присутствие НАТО здесь утроилось, и мы планируем еще больше усилить его в следующем году,

– отметил Тернер.

Расширение будет происходить в соответствии с решениями, принятых на Вашингтонском саммите НАТО и предыдущих встречах. Основная цель – обеспечить непрерывную связь между штаб-квартирой НАТО и Украиной, представляя Альянс в полном объеме.

Сейчас в офисе работает около 50 человек, а в 2025 году команда может увеличиться еще на 20 сотрудников, среди которых будут как украинцы, так и иностранцы.

Тернер подчеркнул, что Представительство НАТО в Украине возглавляет чиновник уровня помощника генерального секретаря – это первый подобный прецедент в истории Альянса.

Напомним, НАТО передаст Украине 19 систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры. Генсек Рютте подчеркнул важность инициатив по производству оружия непосредственно в Украине. По его словам, это будет означать "не только больше оружия, но и поддержку экономики Украины после наступления мира".