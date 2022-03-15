НАТО усилит противоракетную оборону на восточных границах Альянса

Уже трижды российские беспилотники нарушали воздушное пространство НАТО. Поэтому Альянс намерен развернуть больше противоракетных систем на своих восточных территориях.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге 15 марта, передает 24 канал.

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Эта ситуация еще раз подтверждает необходимость в большей интеграции и усилении обмена информацией между союзниками,

– заявил генсек.

НАТО нарастит оборонные мощности

Альянс будет еще больше инвестировать в радиолокационные системы.

НАТО обеспечит присутствие противоракетных систем в восточной части Альянса, в частности, речь идет о системах Patriot.

Напомним, что российские беспилотники залетели на территорию трех стран-членов НАТО. Так, 11 марта российский беспилотник упал в Загребе, хорватской столице. Еще один – в Румынии. А 14 марта российский беспилотный залетел на территорию Польши, но вернулся в Украину, и его сбили.

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