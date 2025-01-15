НАТО запускает новую миссию по патрулированию Балтийского моря: чем это грозит России

В НАТО объявили о запуске миссии по патрулированию Балтийского моря для защиты подводной инфраструктуры. Ведь россияне продолжают совершать диверсии, перебивая кабели связи, подрывая энергетику и тому подобное.

Случай с танкером, который Финляндия фактически арестовала, высаживая десант на борт, подтверждает то, что события могут разворачиваться довольно в остром измерении. Капитан 1 ранга запаса ВМС Украины Андрей Рыженко сказал 24 Каналу, способна ли новая миссия НАТО стабилизировать ситуацию в Балтийском море.

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"Наконец в НАТО поняли это"

В Балтийском море НАТО имеет серьезное преимущество над Россией, которая является единственной страной, не входящей в Альянс и расположенной на побережье Балтийского моря. Россия контролирует лишь 7% побережья, а страны НАТО – 93%.

За последние 40 лет Россия потеряла фактически 43% Балтийского побережья, потому что ранее его контролировали страны бывших советских республик и страны-сателлиты.

Перевес военно-морских сил в Балтийском море на стороне НАТО минимум 12 к 1. Сейчас на побережье доминируют технологически и промышленно развитые страны, которым россиянам сложно противостоять,

– отметил Рыженко.

России крайне нужна работа судоходства через Балтийское море, потому что из портов Усть-Луга, Приморск, Санкт-Петербург поставляется много грузов, в частности нефти и газа. Поэтому в последние годы Москва оказывает гибридное влияние на эти страны.

В конце концов страны НАТО поняли, что ситуация действительно очень опасна и инициировали миссию "Балтийский часовой". Реализовать они ее смогут,

– отметил капитан 1 ранга запаса ВМС.

Балтийское море не широкое и теоретически каждая прибрежная страна может объявить дополнительно к территориальным водам еще по 12 морских миль в прилегающую зону. Тогда будет легальное право осмотра судов в пределах этих 24 миль береговой линии.

К тому же НАТО имеет технологическое, количественное, качественное преимущество в силах и средствах. Они тщательно подготовили эту миссию, которая быстро повлияет на безопасность натовских стран, так и будет способствовать безопасности Украины,

– добавил Рыженко.

По его мнению, судоходство так называемого "теневого флота" балтийских портов или прекратится, или значительно сократится, что повлияет на доходы в российский бюджет.

К слову, Швеция впервые в истории будет участвовать в патрулировании Балтийского моря вместе с НАТО.