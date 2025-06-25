Во время саммита в Гааге лидеры Североатлантического альянса стремятся сохранить единство, принять общее решение и продемонстрировать поддержку Украины на фоне угрозы со стороны России. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал партнер коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун.

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Как страны пытаются обойти прихоть Трампа

Некоторые страны НАТО пытаются продвинуть норму, согласно которой к оборонным расходам в пределах запланированных 5% ВВП можно было бы зачислять расходы не только на военные нужды, но и на инфраструктуру – в частности дороги и мосты, на повышение качества медицинских услуг, а также на образование и подготовку общества к возможным внешним угрозам.

Есть несколько обходных путей, которыми преимущественно европейские коллеги пытаются закрыть эту прихоть с американской стороны,

– отметил Джигун.

Европейские союзники пытаются обойти довольно жесткое требование США – прежде всего со стороны Дональда Трампа, который настаивает на увеличении расходов на оборону до 5% ВВП. Другой важный момент – отсутствие конкретной даты, к которой страны-члены НАТО должны достичь этого уровня расходов. Пока это скорее дальновидная цель, стратегическое стремление, к которому постепенно будут идти. Однако это вовсе не означает, что в ближайшие годы эти обязательства будут выполнены.

Резкое увеличение расходов на оборону до 5% ВВП стало бы колоссальным экономическим бременем для многих стран. В частности, опыт Канады показывает, что даже достичь 2% к 2030 году – это уже непростая задача. Германия также планировала постепенное увеличение расходов, растягивая его на годы, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на бюджет.

Что должно стать главным итогом саммита НАТО

Нидерландский политик и бывший премьер-министр, а ныне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сейчас фактически играет роль организатора – или даже режиссера – дипломатического "спектакля" для Дональда Трампа. Это похоже на театрализованную попытку убедить Трампа, чтобы не сорвать важные договоренности на саммите, что продолжается сейчас в Гааге.

Рютте, как "хозяин" этого события, стремится не допустить провала встречи, ведь провал будет означать, что страны-члены НАТО могут не прийти к согласию относительно итогового документа. В таком случае лидеры просто разъедутся, оставшись с ощущением неопределенности – как относительно будущего самого блока, так и относительно гарантий собственной безопасности на ближайшие годы.

Именно поэтому Рютте будет пытаться обеспечить принятие финального коммюнике – пусть даже очень короткого, минимального, но такого, что позволит сохранить единство Альянса. Как сообщают инсайдеры, касающиеся подготовки этого документа, упоминание об Украине, вероятно, будет. Правда, в контексте повышения оборонных расходов стран-членов НАТО в ответ на внешние вызовы – в частности, из-за российско-украинской войны.

Удовлетворяет ли это Украину, которая сейчас является "воротами" ко всей континентальной Европе от российской орды? Вряд ли. Позволяет ли это Украине почувствовать, что за нашими плечами стоят партнеры, которые будут с нами, несмотря на намерения американского президента? Также большие вопросы,

– сказал Максим Джигун.

Но несмотря на все, мы все же рассчитываем на положительный результат. Ключевое решение, которое должен принять Дональд Трамп – для безопасности НАТО и всего мира – заключается не в безрезультатных переговорах с Путиным, а в попытке закончить войну и поддержке Украины: военной, финансовой и политической.