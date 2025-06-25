Під час саміту в Гаазі лідери Північноатлантичного альянсу прагнуть зберегти єдність, ухвалити спільне рішення й продемонструвати підтримку України на тлі загрози з боку Росії. Детальніше про це 24 Каналу розповів партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун.

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Як країни намагаються обійти забаганку Трампа

Деякі країни НАТО намагаються просунути норму, згідно з якою до оборонних витрат у межах запланованих 5% ВВП можна було б зараховувати витрати не лише на військові потреби, а й на інфраструктуру – зокрема дороги й мости, на підвищення якості медичних послуг, а також на освіту та підготовку суспільства до можливих зовнішніх загроз.

Є декілька обхідних шляхів, якими переважно європейські колеги намагаються закрити цю забаганку з американського боку,

– наголосив Джигун.

Європейські союзники намагаються обійти доволі жорстку вимогу США – передусім з боку Дональда Трампа, який наполягає на збільшенні витрат на оборону до 5% ВВП. Інший важливий момент – відсутність конкретної дати, до якої країни-члени НАТО мають досягти цього рівня витрат. Поки що це радше далекоглядна мета, стратегічне прагнення, до якого поступово йтимуть. Однак це зовсім не означає, що в найближчі роки ці зобов'язання будуть виконані.

Різке збільшення витрат на оборону до 5% ВВП стало б колосальним економічним тягарем для багатьох країн. Зокрема, досвід Канади показує, що навіть досягти 2% до 2030 року – це вже непросте завдання. Німеччина також планувала поступове збільшення витрат, розтягуючи його на роки, аби уникнути надмірного навантаження на бюджет.

Що має стати найголовнішим підсумком саміту НАТО

Нідерландський політик і колишній прем'єр-міністр, а нині генеральний секретар НАТО Марк Рютте, зараз фактично грає роль організатора – чи навіть режисера – дипломатичної "вистави" для Дональда Трампа. Це схоже на театралізовану спробу переконати Трампа, аби не зірвати важливі домовленості на саміті, що триває нині в Гаазі.

Рютте, як "господар" цієї події, прагне не допустити провалу зустрічі, адже провал означатиме, що країни-члени НАТО можуть не дійти згоди щодо підсумкового документа. У такому разі лідери просто роз'їдуться, залишившись із відчуттям невизначеності – як щодо майбутнього самого блоку, так і щодо гарантій власної безпеки на найближчі роки.

Саме тому Рютте намагатиметься забезпечити ухвалення фінального комюніке – нехай навіть дуже короткого, мінімального, але такого, що дозволить зберегти єдність Альянсу. Як повідомляють інсайдери, дотичні до підготовки цього документу, згадка про Україну, ймовірно, буде. Щоправда, у контексті підвищення оборонних витрат країн-членів НАТО у відповідь на зовнішні виклики – зокрема, через російсько-українську війну.

Чи задовольняє це Україну, яка зараз є "воротами" до всієї континентальної Європи від російської орди? Навряд. Чи дозволяє це Україні відчути, що за нашими плечима стоять партнери, які будуть з нами, попри наміри американського президента? Також великі питання,

– сказав Максим Джигун.

Та попри все, ми все ж розраховуємо на позитивний результат. Ключове рішення, яке має ухвалити Дональд Трамп – задля безпеки НАТО і всього світу – полягає не у безрезультатних переговорах із Путіним, а у спробі закінчити війну та підтримці України: військовій, фінансовій і політичній.