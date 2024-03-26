В НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет у своих границ, – МИД Польши

В НАТО рассматривают вариант сбивания российских ракет, когда они летят в сторону территории Североатлантического Альянса. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

Напомним, в ночь на 24 марта произошло нарушение польского воздушного пространства одной из ракет, запущенных Россией. Ракета вошла в воздушное пространство Польши и находилась там 39 секунд.

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Агрессор не должен навязывать Альянсу какие-то правила

Заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна отметил, что нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой в эти выходные было проверкой прочности обороны и бдительности польских вооруженных сил. По его словам, это был, "скорее, непреднамеренный акт, Россия не хотела ничего провоцировать, ведь они знали, что, если ракета продвинется дальше вглубь Польши, ее собьют".

Анджейн Шейна рассказал, что НАТО рассматривает возможность сбития российских ракет вблизи своих границ.

В НАТО анализируют различные концепции, в частности, что такие ракеты следует сбивать, когда они уже очень близко к границе НАТО, – но это должно происходить с согласия украинской стороны и с учетом международных последствий. Тогда ракеты НАТО поражали бы российские ракеты за пределами территории действия Договора (Альянса – 24 Канал),

– сказал Шейна.

По его словам, агрессор не должен навязывать Альянсу какие-то правила.

"Он должен привыкнуть к тому, что сторона НАТО, сторона демократических государств ЕС начнет задавать определенный тон, когда речь идет о решении конфликта в Украине", – подчеркнул Шейна.

Заместитель министра иностранных дел Польши отметил, что они серьезно относятся к угрозам Путина. По его словам, глава Кремля показал, что способен на все.

"Сейчас, кроме сотен тысяч раненых и погибших с обеих сторон, он добился того, что Швеция и Финляндия присоединились к НАТО. В июле состоится очередной саммит НАТО. Мы имеем консолидацию стран ЕС, восстановление Веймарского треугольника", – резюмировал Шейна.

Российская ракета пересекла воздушное пространство Польши