Как сообщил представитель НАТО полковник Мартин О'Доннелл, командование было передано в четверг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Смотрите также НАТО должно вывести Украину в лучшее положение перед переговорами с Россией, – Рютте

О чем может свидетельствовать такое решение

НАТО переняло контроль над противовоздушной обороной в Польше, которую ранее контролировали США. Теперь Альянс будет защищать ключевые логистические центры в Польше, которые играют критическую роль в доставке военной помощи для Украины.

Такое изменение является частью длительных усилий по перераспределению ответственности за поддержку Украины от США к европейским союзникам, ввиду неопределенности будущей политики США.

Союзники Альянса готовятся к возможному сокращению американской поддержки Украины в следующем году. Дональд Трамп неоднократно ставил под сомнение важность помощи Украине и роль США в НАТО. Хотя он заявил о намерении остановить войну, пока неизвестно, будет ли продолжать его администрация военную поддержку Киева.

В контексте этой неопределенности администрация Байдена работает над тем, чтобы укрепить Украину на поле боя и обеспечить ей сильные позиции в случае переговоров. В частности, США объявили о новом пакете помощи на 500 миллионов долларов. Также НАТО постепенно берет на себя функции от американской Группы содействия безопасности Украины (SAG-U), которая занималась координацией поставок оружия и оборудования в Киев.

Последнюю встречу Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) под руководством США провел министр обороны Ллойд Остин на авиабазе Рамштайн. Он призвал союзников продолжать поддержку Украины.

Коалиция в поддержку Украины не должна содрогаться. Оно не должно шататься. И это не должно потерпеть неудачу,

– отметил Остин.

Напомним, Зеленский заявил, что по итогам "Рамштайна" Украина получит новые "очень серьезные системы ПВО".